اهل الحق تعتبر “الهرولة” وراء ادعاءات مجلس الأمن تأكيدا لمؤامرة سرقة الأصوات

اكدت حركة عصائب اهل الحق، الاثنين، أن تأييد مواقف مجلس الامن حول الانتخابات البرلمانية قبل اعلان النتائج النهائية، دليل على وجود اجندات وراء سرقة اصوات الناخبين.

وقال مسؤول المكتب السياسي للحركة في كربلاء سالم العبادي في حديث صحفي إن “حالات التصديق والهرولة وراء ادعاء مجلس الامن من خلال بيانه الذي اشاد فيه بنجاح العملية الانتخابية، قبل اعلان النتائج النهائية، أمر مستغرب ومرفوض”.

وأضاف، أن “مجلس الامن أغفل كل المشاكل التي حصلت من خروقات وتظاهرات وعدم رضى اغلب القوى السياسية في الساحة”، معتبرا أن “كل هذه الامور تشير الى الدلائل الواضحة على وجود اجندات كانت تحرك لعبة الانتخابات وهي نفسها كانت وراء سرقة اصوات الناخبين”.

وفي وقت سابق من اليوم اتهم ائتلاف دولة القانون، مفوضية الانتخابات باللامبالاة في حسم امر تزوير الانتخابات، مبينا أن التظاهرات ستصل الى حل حتى ولو كان جزئيا.