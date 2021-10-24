حزب إيزيدي: العد والفرز اليدوي سيكشف حجم الفوضى في الانتخابات

أكد رئيس حزب التقدم الإيزيدي سعيد بطوش، الأحد، أن العد والفرز اليدوي سيكشف عن حجم الفوضى والتزوير الذي رافق الانتخابات الأخيرة.

وقال بطوش في تصريح صحفي إنه “في مناطق سهل نينوى والشيخان تم إحداث الفوضى والتزوير بشكل كبير جدا”.

وأضاف أنه “تم تغيير النتائج، والأشرطة التي تسلمناها تثبت ذلك، وقدمنا أدلة لمكتب المفوضية ولم يتم اتخاذ أي قرار بشأنها، وإعادة العد اليدوي سيفضح إجراءات المفوضية ويكشف حجم التزوير”.

وكانت العديد من الأحزاب والكتل السياسية اتهمت، مفوضية الانتخابات بإحداث تزوير كبير خلال الانتخابات الأخيرة، فيما تطالب بإجراء العد والفرز اليدوي.