الفتح: سنفعل ماتأمر به قيادتنا بعد انتهاء مهلة الـ 72 ساعة الممنوحة للمفوضية

اكد عضو تحالف الفتح علي الفتلاوي، الاحد، ان الجمهور الغاضب على المفوضية، سيفعل ماتأمر به القيادة بعد انتهاء مهلة الـ 72 ساعة التي تم منحها للمفوضية.

وقال الفتلاوي في تصريح صحفي ان “الشارع العراقي مازال ينظر الى القيادة، خصوصا انه منقسم الى جزئين الاول مؤدلج والاخر مناصر ومؤيد لاطراف معينة والطرفين اشتركوا بقضية المظلومية”.

واضاف ان “الرافضين لنتائج الاقتراع بعد التخبط الحاصل من قبل المفوضية، فانهم سيكونون رهن اشارة قيادتهم، حيث سيفعلون ما تقوله لهم القيادة”.

وأوضح الفتلاوي، ان “القيادة التي رفضت اجراءات المفوضية بعد التلاعب باصوات الناخبين، لديها الحكومة والقدرة على اتخاذ القرار المناسب بعد انتهاء المهلة الممنوحة للمفوضية، خصوصا ان 85 بالمئة من الشعب العراقي يشعر بالمظلومية بعد ماحصل في العملية الانتخابية”.