محلل سياسي : التظاهرات المطالبة بالعد والفرز اليدوي ستشهد تصعيدا غير مسبوق

حذر المحلل السياسي صباح العكيلي , السبت , من ان عدم جدية مفوضية الانتخابات في التعاطي مع الشكاوى المقدمة من قبل المعترضين لنتائج الانتخابات الأولية سيؤدي الى تصعيد أوسع في حال عدم الاستجابة لمطالب المتظاهرين بإعادة العد والفرز اليدوي الشامل .

وقال العكيلي في تصريح صحفي ان ” منح اللجنة التنسيقية للتظاهرات المطالبة بإعادة العد والفرز اليدوي مدة 70 ساعة لمفوضية الانتخابات بالتعاطي الجدي مع الشكاوى من خلال إعادة العد والفرز اليدوي الشامل لجميع المحطات والمراكز هو مطلب لن يتنازل عنه المتظاهرين ” .

وأضاف انه “في حال عدم الاستجابة لمطالب المتظاهرين بعد المدة المحددة سيتم تصعيد وحراك جماهيري غير مسبوق , الا انه لن يصل الى تهديد السلم الأهلي”.

وحذر العكيلي الحكومة او أي جهة داخلية او خارجية من “محاولة اختراق التظاهرات والقيام باعمال قد تؤدي الى شيطنة التظاهرات “.

وكانت حركة حقوق أكدت، اليوم السبت، ان الشكاوى التي تم رفعها الى مفوضية الانتخابات سوف لن تغير في النتائج النهائية لاسباب معروفة, مبينا ان العد والفرز اليدوي لجميع المراكز والمحطات هي الصيغة الكافية لارضاء الجميع.