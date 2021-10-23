مطالبات للمفوضية بالكشف عن حقيقة احتجاز 200 موظف داخل عين الأسد

طالب النائب السابق ناصر تركي ، السبت ، المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بالافصاح عن حقيقة ارسال 200 موظف من الخبراء إلى قاعدة عين الأسد.

وقال تركي في تصريح صحفي إن “هناك انباء تتحدث عن ارسال أعداد من الموظفين الخبراء الذين يعملون لدى المفوضية إلى قاعدة عين الأسد في التاسع من تشرين الأول الحالي واحتجازهم داخل القاعدة”.

وأضاف أن “سكوت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وعدم تكذيب الخبر يؤكد ضلوعها باحتجاز موظفين”، مشيرا إلى أن “الانتخابات البرلمانية شابها الكثير من الإخفاق والتزوير”.

وكان عضو تحالف قوى الدولة الوطنية ستار الجابري اعتبر في وقت سابق، أن الانتخابات العراقية تعرضت إلى علاسة دولية.