توضيح من التربية لقرار مجلس الوزراء بشأن "الأدبي والعلمي"

أصدرت وزارة التربية، الخميس، توضيحاً بشأن قرار مجلس الوزراء على إعادة العمل بالفرعين الأدبي والعلمي.

وقالت الوزارة في بيان، إنها "استحصلت موافقة مجلس الوزراء على إعادة العمل بالفرعين الأدبي والعلمي والغاء (التطبيقي والاحيائي) اعتباراً من العام الدراسي 2022 - 2023".

وذكرت الوزارة أن "القرار جاء بعد دراسة مستفيضة لتجربة الاحيائي والتطبيقي فضلاً عن التشاور مع هيئة المستشارين في الامانة العامة ل‍مجلس الوزراء ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حيث تمخضت تلك الرؤى عن اصدار قرار يقضي بالعودة الى الفرعين العلمي والادبي، وذلك للحفاظ على مسار العملية التربوية والسير بها نحو الاهداف المرسومة لها".

وقرر مجلس الوزراء، اليوم الخميس، إعادة العمل بالفرعين الأدبي والعلمي اعتباراً من العام الدراسي 2022-2023.