التربية تصدر قراراً يخص طلبة المراحل غير المنتهية

قررت وزارة التربية، الخميس، السماح لطلبة المراحل غير المنتهية من المتغيبين في اليوم الاول بإداء الامتحان في نهايتها.

وبين المكتب الإعلامي للوزارة في بيان، إن "وزير التربية علي حميد الدليمي، وجه المديرية العامة للتقويم والامتحانات بالسماح للطلبة المتغيبين في اليوم الاول لامتحانات الدور الثاني (الكورس الاول) للصفوف غير المنتهية بإداء امتحاناتهم في نهايتها".

واكد البيان أن "القرار جاء تقديراً للظروف الاستثنائية التي يمر بها بلدنا العزيز".