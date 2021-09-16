الأخبار

الفياض: سنطلق استمارة الكترونية للمفسوخة عقودهم وسنشكل لجاناً لاستيعابهم


اكد رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، الخميس، ان الهيئة ستطلق استمارة الكترونية للمفسوخة عقودهم كما انها ستشكل لجان لاستيعاب هذه الشريحة.

وقال الفياض حوار متلفز “نحن منهمكون منذ اول امس في تحديد آليات استيعاب المفسوخة عقودهم”، مبينا أنه “ستكون هناك لجان ستشكل من اجل إعادة المفسوخة عقودهم”.

وأضاف أن “استمارة الكترونية ستنطلق للمفسوخة عقودهم من الحشد الشعبي وعلى أساسه سيكون مسح شامل لاعداد المفسوخة عقودهم”.

واوضح، أن “الأولوية في عودة المفسوخة عقودهم ستكون لجرحى الحشد الشعبي الذين ساهموا في معارك التحرير”، نافيا ما يثار من انباء تحاول ربط عودة المفسوخة بالانتخابات “لأن الهيئة كانت تصر على عودتهم منذ عام او أكثر الا ان موافقة وزارة المالية حصلت قبل أيام بسبب بعض الإجراءات الإدارية والروتينية”.

واعرب عن شكره لـ “وزير المالية وكوادرها الذين كانوا بمستوى المسؤولية والانصاف فيما يخص عودة المفسوخة عقودهم”، نافيا في ذات الوقت “تضرر رواتب منتسبي هيئة الحشد الشعبي بعودة المفسوخة كون المناقلات المالية لم تمس ميزانية الرواتب”.

من جانب آخر أكد الفياض: نحن بصدد استكمال تعليمات الخدمة والتقاعد الخاصة بمنتسبي الحشد الشعبي وهما على شريحتين عسكرية وامنية”، مبينا أنه “سيتم الإعلان عنها بعد اكتمالها. 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الفياض: سنطلق استمارة الكترونية للمفسوخة عقودهم وسنشكل لجاناً لاستيعابهم
النزاهة تكشف تفاصيل مخرجات مؤتمر استرداد الأموال المنهوبة
خلافات واسعة داخل حزب طالباني بسبب ترشيح برهم صالح لرئاسة الجمهورية
التربية تعلن تأجيل امتحانات الدور الثاني لطلبة الثالث المتوسط
العثور على جثة مجهولة الهوية داخل مشروع قناة الجيش في بغداد
حركة التغيير تتهم الحكومة بالرضوخ بشأن القصف التركي للاراضي العراقية
محلل سياسي :: صمت الحكومة بمثابة ضوء اخضر لاستمرار الاعتداءات الاميركية
الحشد الشعبي يعثر على مخابئ ومضافات لداعش في الطارمية
مسؤول العلاقات والاعلام في المحور الشمالي للحشد الشعبي : الكرد يحاولون استغلال الوضع الامني في كركوك ودخول المحافظة
دعوات كردية لاستراد الأموال المهربة من كردستان
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1724.14
الجنيه المصري 92.94
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.82
التعليقات
مازن عبد الغني محمد مهدي : الهم صلي على محمد نينا عليه افضل الصلاة والسلام وعلى ال بيته الاطهار عليهم اقضل الصللاة ةالسلام ...
الموضوع :
بين يدي الرحيل المفجع للمرجع الكبير السيد الحكيم قدس سره.
رسول حسن نجم : هذه من الحقائق التي يراد طمسها او تشويهها جهلا او بقصد... احسنت التوضيح. ...
الموضوع :
لا تبالغوا ..!
مواطنة : كل الوجع الذي عشناه في تلك الحقبة يقابل وجع لايقل عنه اذا اصبحنا نقدم الادلة ونركن في ...
الموضوع :
للتذكرة .... بالفيديو هذا ما فعله حزب البعث الصدامي الكافر بالمعتقلين المجاهدين في زنزاناتهم
رسول حسن نجم : التسويق قوي جدا للفتح يبدو ان الميزانيه لدى الفتح من الاموال المتراكمه تستطيع النهوض بالاقتصاد العراقي اعلاميا ...
الموضوع :
مَنْ سَأنتَخب؟!
رسول حسن نجم : التسويق والترويج لقائمه انتجت الكاظمي ماذا ترى ستنتج لنا في ظل وجود الاحزاب والمحاصصه وهي جزء منهم. ...
الموضوع :
اراه سيراً مثمراً !!
رسول حسن نجم : اذا كانت الفكره ابراز الدول المشاركه في زيارة الاربعين المليونيه لاظهار عالمية الامام الحسين ع واغاضة قوى ...
الموضوع :
فوائد عالمية الحسين..!
رسول حسن نجم : اولا... عندما يحب المرء شخصيه ما فمعناه الطاعه لها والانقياد فاذا لم يطع معناه لاتوجد محبه اصلا..... ...
الموضوع :
انتخبوا القدوة والاصلح
رسول حسن نجم : الاحزاب الحاكمه باقيه نفسها منذ ٢٠٠٣ والى الان وسواء قاطعنا الانتخابات ام لم نقاطع فالنظام نفسه والمتحكمين ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير : ما هو بديلك حينما تقاطع الانتخابات اذا كان الفاسد هو المستفيد من مقاطعتك والعراق هو المتضرر؟
ابو علي : عجيب هذا التآمر والاستهتار الامريكي ليس بأمن العراق فحسب وانما وجوده لوضع العراقيل امام راحة الشعب ورفاهيته ...
الموضوع :
الخدران: القوات الاميركية تتلاعب بالمشهد الامني واستقرار البلاد مرهون بخروجها
جاسم الأسدي : احسنتم وفي نفس الوقت يجب أن نركز على التعليم لان مع الاسف هناك تهديم للمدارس بدل من ...
الموضوع :
الشباب  في  وجه العاصفة...
فيسبوك