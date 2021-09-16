الفياض: سنطلق استمارة الكترونية للمفسوخة عقودهم وسنشكل لجاناً لاستيعابهم

اكد رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، الخميس، ان الهيئة ستطلق استمارة الكترونية للمفسوخة عقودهم كما انها ستشكل لجان لاستيعاب هذه الشريحة.

وقال الفياض حوار متلفز “نحن منهمكون منذ اول امس في تحديد آليات استيعاب المفسوخة عقودهم”، مبينا أنه “ستكون هناك لجان ستشكل من اجل إعادة المفسوخة عقودهم”.

وأضاف أن “استمارة الكترونية ستنطلق للمفسوخة عقودهم من الحشد الشعبي وعلى أساسه سيكون مسح شامل لاعداد المفسوخة عقودهم”.

واوضح، أن “الأولوية في عودة المفسوخة عقودهم ستكون لجرحى الحشد الشعبي الذين ساهموا في معارك التحرير”، نافيا ما يثار من انباء تحاول ربط عودة المفسوخة بالانتخابات “لأن الهيئة كانت تصر على عودتهم منذ عام او أكثر الا ان موافقة وزارة المالية حصلت قبل أيام بسبب بعض الإجراءات الإدارية والروتينية”.

واعرب عن شكره لـ “وزير المالية وكوادرها الذين كانوا بمستوى المسؤولية والانصاف فيما يخص عودة المفسوخة عقودهم”، نافيا في ذات الوقت “تضرر رواتب منتسبي هيئة الحشد الشعبي بعودة المفسوخة كون المناقلات المالية لم تمس ميزانية الرواتب”.

من جانب آخر أكد الفياض: نحن بصدد استكمال تعليمات الخدمة والتقاعد الخاصة بمنتسبي الحشد الشعبي وهما على شريحتين عسكرية وامنية”، مبينا أنه “سيتم الإعلان عنها بعد اكتمالها.