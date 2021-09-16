خلافات واسعة داخل حزب طالباني بسبب ترشيح برهم صالح لرئاسة الجمهورية

كشف مصدر سياسي مطلع، الخميس، عن حصول خلافات واسعة داخل صفوف الاتحاد الوطني الكردستاني، بسبب عزم القيادي في الحزب برهم صالح لترشيح نفسه لمنصب رئاسة الجمهورية مرة أخرى.

وقال المصدر إن “خلافات حدثت داخل المكتب السياسي للحزب، وهناك قادة أبدوا رفضهم ترشيح صالح لولاية جديدة، لأنه لم يقدم مايشفع له، وأصبح غير مقبول في الأوساط السياسية من المكونات الأخرى”.

وأضاف أن “قادة الجيل الأول في الحزب يعارضون موقف عائلة طالباني وتحديدا الرئيس المشترك بافل طالباني الذي يقف مع صالح، فيما تنصب الترشيحات لملا بختيار القيادي البارز في الاتحاد الوطني ومسؤول الهيئة العاملة في الحزب”.

وتولى صالح رئاسة الجمهورية في الدورة الحالية، بعد دخوله بمنافسة مع مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني آنذاك فؤاد حسين، الذي أصبح وزيرا للمالية والخارجية فيما بعد