التربية تعلن تأجيل امتحانات الدور الثاني لطلبة الثالث المتوسط

اعلنت وزارة التربية، اليوم الخميس، عن استحصال موافقة مجلس الوزراء على تأجيل امتحانات الدور الثاني لطلبة الثالث المتوسط الى يوم الخميس الموافق ١٤ تشرين الاول بدلاً من الثاني من ذات الشهر .

وقالت الوزارة في بيان ان "القرار جاء من أجل فسح المجال امام الملاكات التربوية المشاركة في مراقبة الانتخابات لإكمال الدورات والتحضيرات الفنية لهذا الاستحقاق الوطني المهم" .

واضافت ان "الوزارة تمنت لطلبتها الأعزاء دوام الموفقية والنجاح، داعية إياهم لاستثمار الوقت الممنوح من اجل تحقيق التميز والنجاح".