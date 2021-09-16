حركة التغيير تتهم الحكومة بالرضوخ بشأن القصف التركي للاراضي العراقية

أعتبر القيادي في حركة التغيير محمود شيخ وهاب، الخميس، حكومة الكاظمي بانها مقصرة ولا تستطيع الدفاع عن سيادة البلاد.

وقال وهاب في تصريح صحفي إن “الحكومة لن تتمكن من الدفاع عن سيادتها امام تركيا وتوغلها في شمال العراق بأي وسيلة من وسائل الدفاع المتاحة أمامها كدولة مستقلة ذات سيادة”.

ولفت الى أن “السكوت من الرضا وقد يكون خلف الرضا تفاهم واتفاق بين بغداد وأنقرة، او لا حول ولا قوة لحكومة بغداد”.

وأشار الى ” ضرورة الدفاع عن سيادة العراق وحفظ هيبته والخروج بحلول جذرية لايقاف القصف التركي ووضع حد لها “.

يذكر أن تركيا مازالت تقصف وتتوغل في شمال العراق بحجة ملاحقة حزب العمال مما اسفر عن خسائر مادية وبشرية كبيرة