محلل سياسي :: صمت الحكومة بمثابة ضوء اخضر لاستمرار الاعتداءات الاميركية

اكد المحلل السياسي كريم الخيكاني، الخميس، ان صمت الحكومة ازاء انتهاك السيادة المتكرر من قبل الجانب الاميركي يمثل ضوء اخضر لاستمرار استهداف الحشد الشعبي المرابط عند الحدود السورية.

وقال الخيكاني في تصريح صحفي ان “القوات الاميركية تستهدف الحشد الشعبي وتكرر ذلك كثيرا من دون ان تتخذ الحكومة اي موقف رادع لها”.

واضاف ان “استمرار الحكومة بصمتها المطبق وتجاهلها للقصف الذي يطال الحشد الشعبي يمنح ضوء اخضر للقوات الاميركية للاستمرار بهجماتها على القطعات الامنية وخصوصا الحشد”.

وأشار الخيكاني الى ان “القوات الاميركية ستعاود هجماتها من جديد مع استمرار الحكومة في الصمت والتجاهل للحشد الشعبي ومايحصل له من عدوان وانتهاك بين الحين والاخر”.