الحشد الشعبي يعثر على مخابئ ومضافات لداعش في الطارمية

عثرت قوة من اللواء 12 للحشد الشعبي، على مخابئ ومضافات لداعش الارهابي في قضاء الطارمية شمال بغداد.

وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي أن “القوة من اللواء 12 بالحشد الشعبي تمكنت العثور على مخزن للعتاد تابع لتنظيم داعش الإرهابي، جاء ذلك مع استمرار العمليات العسكرية في القضاء”.

يذكر ان العمليات العسكرية التي انطلق بها اللواء 12 بالحشد الشعبي في 13 آب الماضي مستمرة للقضاء على فلول داعش في مناطق حزام بغداد من الجهة الشمالية.