مسؤول العلاقات والاعلام في المحور الشمالي للحشد الشعبي : الكرد يحاولون استغلال الوضع الامني في كركوك ودخول المحافظة

اكد مسؤول العلاقات والاعلام في المحور الشمالي للحشد الشعبي علي الحسيني، الخميس، أن الكرد يحاولون استغلال الازمات الامنية التي تحصل بين الحين والاخر في كركوك من اجل الدخول الى المحافظة، لافتا الى ان كركوك ليست بحاجة الى اي تدخل او دخول لقوات البيشمركة.

وقال الحسيني في تصريح صحفي ان “اميركا وعملائها يمارسون اعمالا شيطانية داخل العراق وخصوصا في بعض المناطق بهدف ارباك الوضع الامني وزعزعة الاستقرار الداخلي”.

واضاف ان “ماحصل من اعمال ارهابية مدعومة من اميركا في مناطق كركوك ستخدم الاكراد الساعين لاعادة البيشمركة الى كركوك بهدف السيطرة على المحافظة”.

وأوضح الحسيني، ان “الكرد يحاولون استغلال الازمات والاستفادة منها حيث يطالبون دائما، بدخول كركوك بهدف ضبط الوضع الامني، في حين ان اهالي المحافظة والحشد الشعبي يؤكد ان المحافظة ليست بحاجة الى تدخل قوات البيشمركة في ملفها الامني”.