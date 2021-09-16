دعوات كردية لاستراد الأموال المهربة من كردستان

طالب النائب عن حركة الأمل الكردستانية غالب محمد، ، باسترداد الأموال المهربة من إقليم كردستان العراق.

وقال محمد ل /المعلومة/ إن “هناك مليارات الدولارات تم تهريبها من إقليم كردستان العراق من قبل المتنفذين في الأحزاب الرئيسية الحاكمة التي استحوذت على المال العام”.

وأضاف أن “مليارات الدولارات تم إيداعها في البنوك الأوربية ولبنان أيضاً، وعلى الحكومة الاتحادية التدخل لاسترجاع تلك الأموال إلى الخزينة العامة”.