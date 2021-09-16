احباط تهريب ٤٤ طن من احدى مفردات الحصة التموينية الى خارج بغداد

أعلن جهاز الأمن الوطني، الخميس، احباط تهريب ٤٤ طن من احدى مفردات الحصة التموينية الى خارج العاصمة.

وقال الجهاز، في بيان إن “كالمفارز الاقتصادية التابعة لجهاز الأمن الوطني تمكنت من ضبط عجلة حمل كبيرة عند احد المداخل الشمالية للعاصمة وعلى متنها ما يقرب (44) طناً من مادة الطحين الخاص بمفردات الحصة التموينية الغير مصرح بالتجارة بها”.

وأوضح، أن “ذلك بعد ورود معلومات استخبارية تفيد ببيع منتج مطاحن وزارة التجارة دون موافقات رسمية وتهريبها الى محافظات أخرى”، مشيرة الى أنه “جرى اعتقال صاحب العجلة وتسليمه مع المضبوطات الى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه.”

ودعا جهاز الأمن الوطني المواطنين كافة الى “التعاون معه في محاربة الجريمة الاقتصادية والابلاغ عن التجار الجشعين المتلاعبين بقوت ومصائر الشعب العراقي عبر الخط الساخن (١٣١).”