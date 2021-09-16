الأخبار

احباط تهريب ٤٤ طن من احدى مفردات الحصة التموينية الى خارج بغداد


أعلن جهاز الأمن الوطني، الخميس، احباط تهريب ٤٤ طن من احدى مفردات الحصة التموينية الى خارج العاصمة.

وقال الجهاز، في بيان إن “كالمفارز الاقتصادية التابعة لجهاز الأمن الوطني تمكنت من ضبط عجلة حمل كبيرة عند احد المداخل الشمالية للعاصمة وعلى متنها ما يقرب (44) طناً من مادة الطحين الخاص بمفردات الحصة التموينية الغير مصرح بالتجارة بها”.

وأوضح، أن “ذلك بعد ورود معلومات استخبارية تفيد ببيع منتج مطاحن وزارة التجارة دون موافقات رسمية وتهريبها الى محافظات أخرى”، مشيرة الى أنه “جرى اعتقال صاحب العجلة وتسليمه مع المضبوطات الى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه.”

ودعا جهاز الأمن الوطني المواطنين كافة الى “التعاون معه في محاربة الجريمة الاقتصادية والابلاغ عن التجار الجشعين المتلاعبين بقوت ومصائر الشعب العراقي عبر الخط الساخن (١٣١).” 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
العثور على جثة مجهولة الهوية داخل مشروع قناة الجيش في بغداد
حركة التغيير تتهم الحكومة بالرضوخ بشأن القصف التركي للاراضي العراقية
محلل سياسي :: صمت الحكومة بمثابة ضوء اخضر لاستمرار الاعتداءات الاميركية
الحشد الشعبي يعثر على مخابئ ومضافات لداعش في الطارمية
مسؤول العلاقات والاعلام في المحور الشمالي للحشد الشعبي : الكرد يحاولون استغلال الوضع الامني في كركوك ودخول المحافظة
دعوات كردية لاستراد الأموال المهربة من كردستان
احباط تهريب ٤٤ طن من احدى مفردات الحصة التموينية الى خارج بغداد
تفاصيل جديدة بشأن قانون الضمان الصحي والفئات المشمولة والمستثناة
المعارضة الكردية: أحزاب السلطة تسخر إمكانيات الدولة لغرض الفوز بالانتخابات
الشيخ قيس الخزعلي تعليقا على القصف الأخير: الصهاينة هم العدو الحقيقي للعراقيين
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1724.14
الجنيه المصري 93.02
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.82
التعليقات
مازن عبد الغني محمد مهدي : الهم صلي على محمد نينا عليه افضل الصلاة والسلام وعلى ال بيته الاطهار عليهم اقضل الصللاة ةالسلام ...
الموضوع :
بين يدي الرحيل المفجع للمرجع الكبير السيد الحكيم قدس سره.
رسول حسن نجم : هذه من الحقائق التي يراد طمسها او تشويهها جهلا او بقصد... احسنت التوضيح. ...
الموضوع :
لا تبالغوا ..!
مواطنة : كل الوجع الذي عشناه في تلك الحقبة يقابل وجع لايقل عنه اذا اصبحنا نقدم الادلة ونركن في ...
الموضوع :
للتذكرة .... بالفيديو هذا ما فعله حزب البعث الصدامي الكافر بالمعتقلين المجاهدين في زنزاناتهم
رسول حسن نجم : التسويق قوي جدا للفتح يبدو ان الميزانيه لدى الفتح من الاموال المتراكمه تستطيع النهوض بالاقتصاد العراقي اعلاميا ...
الموضوع :
مَنْ سَأنتَخب؟!
رسول حسن نجم : التسويق والترويج لقائمه انتجت الكاظمي ماذا ترى ستنتج لنا في ظل وجود الاحزاب والمحاصصه وهي جزء منهم. ...
الموضوع :
اراه سيراً مثمراً !!
رسول حسن نجم : اذا كانت الفكره ابراز الدول المشاركه في زيارة الاربعين المليونيه لاظهار عالمية الامام الحسين ع واغاضة قوى ...
الموضوع :
فوائد عالمية الحسين..!
رسول حسن نجم : اولا... عندما يحب المرء شخصيه ما فمعناه الطاعه لها والانقياد فاذا لم يطع معناه لاتوجد محبه اصلا..... ...
الموضوع :
انتخبوا القدوة والاصلح
رسول حسن نجم : الاحزاب الحاكمه باقيه نفسها منذ ٢٠٠٣ والى الان وسواء قاطعنا الانتخابات ام لم نقاطع فالنظام نفسه والمتحكمين ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير : ما هو بديلك حينما تقاطع الانتخابات اذا كان الفاسد هو المستفيد من مقاطعتك والعراق هو المتضرر؟
ابو علي : عجيب هذا التآمر والاستهتار الامريكي ليس بأمن العراق فحسب وانما وجوده لوضع العراقيل امام راحة الشعب ورفاهيته ...
الموضوع :
الخدران: القوات الاميركية تتلاعب بالمشهد الامني واستقرار البلاد مرهون بخروجها
جاسم الأسدي : احسنتم وفي نفس الوقت يجب أن نركز على التعليم لان مع الاسف هناك تهديم للمدارس بدل من ...
الموضوع :
الشباب  في  وجه العاصفة...
فيسبوك