المعارضة الكردية: أحزاب السلطة تسخر إمكانيات الدولة لغرض الفوز بالانتخابات

أكدت النائبة في برلمان إقليم كردستان عن حراك الجيل الجديد شادي نوروز، الخميس، أن أحزاب السلطة الحاكمة في الإقليم تسخر إمكانيات الدولة لغرض الفوز بالانتخابات.

وقالت نوروز في تصريح لـ/المعلومة/، إن “تلك الأحزاب تسخر إمكانيات الدوائر والأجهزة الأمنية والمال العام، في الدعاية الانتخابية وهذا مخالف لقانون الانتخابات ويجب التصدي له من قبل المفوضية العليا”.

وأضاف أن “هناك مضايقات تتعرض لها الأحزاب المعارضة والمرشحين المستقلين، واستغلال كبير لموارد الدولة وتسخييرها في خدمة الأحزاب الحاكة، وهذا سيؤثر على النتائج”.

وتستعد الأحزاب والقوى السياسية للمشاركة في الانتخابات البرلمانية التي ستجري في العاشر من تشرين الأول.