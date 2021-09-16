الشيخ قيس الخزعلي تعليقا على القصف الأخير: الصهاينة هم العدو الحقيقي للعراقيين

اكد الامين العام لحركة عصائب اهل الحق الشيخ قيس الخزعلي، الخميس، أن الصهاينة هم العدو الحقيقي للعراقيين وان الانضمام لمعادلة الردع الاقليمي للمقاومة هو الخيار الصحيح، مشيراً الى أن عدم مبادرة الحكومة لشراء منظمة الدفاع الجوي يضع العديد من علامات الاستفهام.

وقال الشيخ الخزعلي في تغريدة على تويتر إن “النفي الأمريكي للانتهاك الأخير للسيادة العراقية باستهداف قطعات الحشد الشعبي لا يعفيها من المسؤولية، لأنها هي التي تتحمل مسؤولية الأجواء العراقية فعلياً وإذا لم تكن الولايات المتحدة الأمريكية هي من قام بهذا الفعل فهذا معناه أن العدو الإسرائيلي هو من قام به”.

واضاف أن “الكل يعلم أن الطيران الإسرائيلي لا يمكن أن يحلق فوق الأجواء العراقية ويقصف القطعات العسكرية على الأرض العراقية بدون موافقة الجانب الأمريكي، وهذا يؤكد ما قلناه سابقا إن الصهاينة هم العدو الحقيقي والأول والأكبر للعراقيين، وإن خيار الانضمام إلى معادلة الردع الإقليمي للمقاومة هو الخيار الصحيح”.

واوضح الخزعلي أن “سكوت الطرف الحكومي، وعدم إدانة هذا الفعل من قبل العديد من القوى السياسية أمر مستنكر ويناقض ادعاءات الوطنية والاهتمام بالسيادة”، مشيراً الى أن “عدم مبادرة الحكومة لأي خطوة في اتجاه شراء منظومة دفاع جوي لكي يستطيع العراق أن يدافع عن سمائه ويمنع الانتهاكات الإسرائيلية والتركية المستمرة، يضع العديد من علامات الاستفهام عن الأسباب والدوافع”.

وتابع، أن “على الولايات المتحدة الأمريكية تحمل مسؤوليتها والقيام بواجبها بحماية الأجواء العراقية ما دامت هي قوة الاحتلال المسؤولة عن ذلك، وتمنع الطيران الإسرائيلي من انتهاك السماء العراقية، وبخلافه فإنه سيتم التعامل معها على أساس أنها مشاركة في الاعتداء وعلى الحكومة العراقية أن تقوم بواجبها في إيجاد منظومة دفاع جوي قادرة على الدفاع عن السيادة العراقية، وعلى القوى السياسية كافة إدانة هذه الانتهاكات بالشكل الذي يتناسب مع خطورتها وتداعياتها المستقبلية”.