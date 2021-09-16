الأمن النيابية : جرف النصر مازالت يشكل خطر يهدد الفرات الأوسط وبغداد

اكدت لجنة الامن والدفاع النيابية , الخميس , ان ناحية جرف النصر شمالي محافظة بابل ماتزال منطقة خطرة امنية بسبب موقعها الجغرافي وتضاريسها المعقدة، مشيرة الى انها تهدد محافظات الفرات الأوسط وبغداد.

وقال عضو اللجنة النائب كريم عليوي في تصريح صحفي ان “حادثة استشهاد احد عناصر الحشد الشعبي في جرف النصر يؤكد لنا بان المنطقة مازالت خطرة ومحط انظار مجاميع داعش خاصة بعد ان تم دخول عناصر جديدة وبمساعدة الامريكان داخل العراق لتحريك الملف الأمني من جديد وبالأخص فبيل الانتخابات النيابية ” .

وأضاف عليوي، ان “جرف النصر وكما هو معلوم للجميع منطقة تتمتع بخاصية جغرافية تمتد الى صحراء الانبار وتتصل بمحافظات الفرات الأوسط وبغداد كما انها تعد منطقة معقدة التضاريس وكثرة البساتين , لذلك فانها مازالت تشكل تهيدا امنيا لبغداد وبقية المحافظات ” .

وأشار الى ان “المنطقة بحاجة الى الاستمرار بالسيطرة الأمنية على مداخلها وخارجها واجراء عمليات تمشيط بين فينة وأخرى مع تكثيف الجهد الاستخباري”.