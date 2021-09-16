الأخبار

القضاء: لا يوجد قاض او عضو ادعاء عام من المستمرين بالخدمة مرشح للانتخابات


اوضح المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى، اليوم الخميس، انه لا يوجد قاضي او عضو ادعاء عام من المستمرين بالخدمة مرشح لانتخابات مجلس النواب المقبلة.

وقال المركز الاعلامي في بيان إنه "لا يوجد قاضي او عضو ادعاء عام من المستمرين بالخدمة مرشح لانتخابات مجلس النواب المقبلة ويرجو المجلس من القضاة واعضاء الادعاء العام المتقاعدين من المرشحين للانتخابات توضيح انهم متقاعدين وحاليا خارج الخدمة القضائية".

وتابع، "كما ان المجلس يرجو من القضاة السابقين ممن يشغل حاليا منصب في احدى السلطتين التشريعية اوالتنفيذية عدم استخدام لقب (القاضي) لان هذا اللقب يطلق على القاضي المستمر بالخدمة والمتقاعد بعنوان (قاضي متقاعد) اضافة الى تعارض ذلك مع احكام المادة(98/أولاً) من الدستور التي تحظر على القاضي وعضو الادعاء العام الجمع بين الوظيفة القضائية والوظيفتين التشريعية والتنقيذية وأي عمل آخر".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الشيخ قيس الخزعلي تعليقا على القصف الأخير: الصهاينة هم العدو الحقيقي للعراقيين
حركة حقوق تتهم جهات سياسية بتبرير الاعتداءات الأمريكية على الحشد الشعبي
الأمن النيابية : جرف النصر مازالت يشكل خطر يهدد الفرات الأوسط وبغداد
القضاء: لا يوجد قاض او عضو ادعاء عام من المستمرين بالخدمة مرشح للانتخابات
العراق يسجل ارتفاعا بوفيات كورونا.. الموقف الوبائي
الصحة تعلن موقفاً وبائياً منخفض الإصابات
القبض على 10 متسللين باتجاه الاراضي العراقية غربي نينوى
أمانة مجلس الوزراء تعلن تفاصيل إطلاق الاستمارة الخاصة بتعيينات مجلس الخدمة
وزير الداخلية يوجه بمنع دخول الدراجات النارية إلى الديوانية
الشيخ جلال الدين الصغير : لماذا التسييس والتركيز على البعد الطائفي من قبل منصات الفتن في لعبة كرة القدم بين العراق وإيران؟
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1724.14
الجنيه المصري 92.85
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.82
التعليقات
مازن عبد الغني محمد مهدي : الهم صلي على محمد نينا عليه افضل الصلاة والسلام وعلى ال بيته الاطهار عليهم اقضل الصللاة ةالسلام ...
الموضوع :
بين يدي الرحيل المفجع للمرجع الكبير السيد الحكيم قدس سره.
رسول حسن نجم : هذه من الحقائق التي يراد طمسها او تشويهها جهلا او بقصد... احسنت التوضيح. ...
الموضوع :
لا تبالغوا ..!
مواطنة : كل الوجع الذي عشناه في تلك الحقبة يقابل وجع لايقل عنه اذا اصبحنا نقدم الادلة ونركن في ...
الموضوع :
للتذكرة .... بالفيديو هذا ما فعله حزب البعث الصدامي الكافر بالمعتقلين المجاهدين في زنزاناتهم
رسول حسن نجم : التسويق قوي جدا للفتح يبدو ان الميزانيه لدى الفتح من الاموال المتراكمه تستطيع النهوض بالاقتصاد العراقي اعلاميا ...
الموضوع :
مَنْ سَأنتَخب؟!
رسول حسن نجم : التسويق والترويج لقائمه انتجت الكاظمي ماذا ترى ستنتج لنا في ظل وجود الاحزاب والمحاصصه وهي جزء منهم. ...
الموضوع :
اراه سيراً مثمراً !!
رسول حسن نجم : اذا كانت الفكره ابراز الدول المشاركه في زيارة الاربعين المليونيه لاظهار عالمية الامام الحسين ع واغاضة قوى ...
الموضوع :
فوائد عالمية الحسين..!
رسول حسن نجم : اولا... عندما يحب المرء شخصيه ما فمعناه الطاعه لها والانقياد فاذا لم يطع معناه لاتوجد محبه اصلا..... ...
الموضوع :
انتخبوا القدوة والاصلح
رسول حسن نجم : الاحزاب الحاكمه باقيه نفسها منذ ٢٠٠٣ والى الان وسواء قاطعنا الانتخابات ام لم نقاطع فالنظام نفسه والمتحكمين ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير : ما هو بديلك حينما تقاطع الانتخابات اذا كان الفاسد هو المستفيد من مقاطعتك والعراق هو المتضرر؟
ابو علي : عجيب هذا التآمر والاستهتار الامريكي ليس بأمن العراق فحسب وانما وجوده لوضع العراقيل امام راحة الشعب ورفاهيته ...
الموضوع :
الخدران: القوات الاميركية تتلاعب بالمشهد الامني واستقرار البلاد مرهون بخروجها
جاسم الأسدي : احسنتم وفي نفس الوقت يجب أن نركز على التعليم لان مع الاسف هناك تهديم للمدارس بدل من ...
الموضوع :
الشباب  في  وجه العاصفة...
فيسبوك