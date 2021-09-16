العراق يسجل ارتفاعا بوفيات كورونا.. الموقف الوبائي

اعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن الموقف الوبائي لفيروس كورونا الذي سجل ارتفاعا بعدد الوفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية مقارنة باليوم السابق.

وبحسب الموقف الوبائي فقد "سجلت الصحة ارتفاعا طفيفا باصابات كورونا خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية عند 3923 إصابة جديدة"، فيما تم تسجيل وفاة 52 مصابا"، بارتفاع ملحوظ مقارنة باليوم السابق.

ولفتت الصحة الى "تماثل 5763 حالة جديدة للشفاء، وتلقي 97262 شخصاً للقاح كورونا في يوم واحد".