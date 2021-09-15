الصحة تعلن موقفاً وبائياً منخفض الإصابات

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاربعاء، الموقف الوبائي والتلقيحي اليومي لجائحة كورونا في العراق.

وقالت الوزارة في بيان، إن كوادرها "سجلت 3895 إصابة جديدة، مقابل تماثل 5725 حالة للشفاء، و35 حالة وفاة جديدة بالفيروس".

وأشارت إلى "تلقي 110310 أشخاص للقاح كورونا في يوم واحد".