وزير الداخلية يوجه بمنع دخول الدراجات النارية إلى الديوانية

وجه وزير الداخلية عثمان الغانمي، اليوم الاربعاء، بمنع دخول الدراجات النارية اعتبارا من اليوم الأربعاء إلى محافظة الديوانية.

إعلام شرطة الديوانية قال في بيان أن "وزير الداخلية عثمان الغانمي وجه بمنع دخول الدراجات النارية إلى محافظة الديوانية اعتبارا من اليوم الأربعاء، فيما سيتم منع حركة الدراجات داخل المحافظة اعتبارا من يوم الثلاثاء القادم".

وبحسب البيان، أكد قائد شرطة محافظة الديوانية والمنشآت اللواء الحقوقي محمد كاظم حاجم الزركاني، ضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة من قبل وزير الداخلية، من أجل الحفاظ على سلامة الزائرين سيرا على الأقدام صوب مدينة كربلاء".