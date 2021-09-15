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القبض على متهم سرق قطعة أثرية حاول بيعها مقابل ١٠٠ الف دولار في بغداد


اعلنت وكالة الوزارة لشؤون الشرطة، اليوم الاربعاء، القاء القبض على متهم بسرقة قطعة أثرية يروم بيعها مقابل ١٠٠ الف دولار في العاصمة بغداد.

وذكرت الوكالة في بيان ان "قوة من مديرية مكافحة اجرام بغداد / قسم مكافحة جرائم الاتجار بالبشر الرصافة تمكنت من القاء القبض على متهم كان يروم بيع قطعة أثرية ( فانوس زيتي ) مسروقة"، مشيرة الى أن "عملية القبض تمت بعد توفر معلومات عن وجود شخص بحوزته أثار مسروقة من المتحف الوطني العراقي".

واضافت "تم استدراج المتهم من قبل مفارزنا عن طريق شراء القطعة الاثرية مقابل مبلغ قدرة (١٠٠) ألف دولار أمريكي، ونصب كمين محكم في منطقة الاعظمية والقبض على المتهم بالجرم المشهود وضبط بحوزته المبرز الجرمي، مؤكدة "تدوين أقواله بالاعتراف ابتدائيا وقضائيا وقرر قاضي التحقيق توقيفه وفق أحكام المادة ٤٤ من قانون الآثار والتراث وتقديمه إلى القضاء لينال جزائه العادل".

كما اشارت الوكالة الى ان "مفارزها نفذت أوامر القاء القبض بحق عدد من المتهمين لقيامهم بسرقة مبالغ مالية وحقائب نسائية ومحلات تجارية ومنازل سكنية ودراجات نارية ومتهمين آخرين بالتزوير ومطلوبين بقضايا جنائية مختلفة في العاصمة بغداد، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقهم وتقديمهم إلى القضاء لينالوا جزائهم العادل".

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