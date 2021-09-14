القبض على الارهابي الملقب بـ “إسكندر” في الرطبة بالانبار

اعلنت خلية الاعلام الامني، الثلاثاء، ان الاستخبارات العسكرية تمكنت من القاء القبض على الارهابي المسمى “اسكندر” في الرطبة بمحافظة الانبار.

وذكرت الخلية في بيان انه “وفقا لمعلومات استخبارية دقيقة لشعبة استخبارات وامن الفرقة الخامسة والتي اكدت تواجد احد الارهابيين والملقب بـ (إسكندر) وهو احد الارهابيين الذين قاموا باستهداف قواتنا الامنية والمواطنين وقاد الهجوم على مركز شرطة الحرية وسيطرة زنكورة وسرقة الاسلحة قبل التحرير في منطقة الخسفة ٥ كيلو في قضاء الرطبة بالأنبار “.

واضافت انه تم على اثر المعلومات التحرك نحو الهدف والقبض عليه في المكان المحدد، وهو من اهم المطلوبين للقضاء وفق المادة ٤ إرهاب”.