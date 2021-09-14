بشأن اعترافات "جمال الكربولي".. عزت الشابندر يدعو لاجراء تحقيق عاجل

دعا السياسي المستقل عزت الشابندر، اليوم الثلاثاء، لاجراء تحقيق عاجل بشان التسريبات التي انتشرت عن "اعترافات" رئيس كتلة الحل جمال الكربولي.

وقال الشابندر في تغريدة، "التسريبات التي انتشرت عن (اعترافات ) د جمال الكربولي تكتسب الصفة القانونية حينما تصدر مُصدّقة عن جهة قضائية مسؤولة".

واضاف، "في حال حصوله أدعو الجهات المختصّة دونما تردد لاجراء تحقيق عاجل مع جميع الاسماء الوارد ذكرها بمعرض الاتهام".

واختتم التغريدة بالقول، "ولِتُلقَم الافواه العفِنة حجرًا".