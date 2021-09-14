القبض على عدد من المطلوبين بقضايا جنائية مختلفة في الديوانية

اعلنت مديرية شرطة محافظة الديوانية،اليوم الثلاثاء، عن القاء القبض على 15 مطلوبا في قضايا جنائية مختلفة.

وقالت المديرية في بيان ان "قوة مشتركة من مركزي الشامية والمهناوية في مديرية شرطة الديوانية نفذت حملة واسعة لملاحقة المطلوبين وتنفيذ مذكرات أوامر إلقاء القبض".

واضافت ان " العملية أسفرت عن إلقاء القبض على ١٥ مطلوبا وفق مواد قانونية مختلفة". واشارت المديرية الى انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".