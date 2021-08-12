القبض على ارهابي حاول التسلل من سوريا الى العراق

اعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، الخميس، القاء القبض على ارهابي حاول التسلل من سوريا للعراق في ربيعة.

وقال رسول في بيان، انه بعملية نوعية وتعاون معلوماتي مشترك ما بين مديرية الاستخبارات العسكرية وجهاز المخابرات الوطني، تم نصب كمين محكم لأحد الارهابيين الذي حاول التسلل من سوريا الى الاراضي العراقية عبر ناحية ربيعة في محافظة نينوى.

واضاف ان الارهابي هو من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب