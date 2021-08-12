القبض على متهم بقضايا التجاوز على ممتلكات الدولة في بغداد

أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، اليوم الخميس، تنفيذ عملية تفتيش على السلاح غير المرخص والقبض على متهم بقضايا التجاوز على ممتلكات الدولة في بغداد وكركوك.

وقالت القيادة في بيان ان "قوة من اللواء الثاني الفرقة الأولى شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفارز استخبارات الفوج الثاني للواء، نفّذت عملية أمنية للتفتيش على السلاح غير المرخص في منطقة "البلديات" مجمع فدك ب‍بغداد، أسفرت بالعثور على 2 بندقية كلاشنكوف، مسدس، 4 مخازن بندقية كلاشنكوف، 85 اطلاقة بندقية كلاشنكوف، مخزن مسدس".

واضاف البيان، ان "قوة من اللواء ذاته بالاشتراك مع مفارز الاستخبارات ومفرزة من شرطة أمانة بغداد، تمكنت من إلقاء القبض على احد المطلوبين وفق المادة ٤٧٧ "تجاوز على ممتلكات الدولة" في منطقة "الاستكشافات" شرقي بغداد".

وتابع ان "قوة من اللواء الآلي الثالث الفرقة الآلية شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفرزة من شعبة استخبارات اللواء، نفّذت عملية أمنية للتفتيش على السلاح غير المرخص في قرية "خربة عزيز" بناحية الرياض في محافظة كركوك، أسفرت بالعثور على سلاح RBK، بندقية كلاشنكوف ، 700 اطلاقة بندقية كلاشنكوف ، مخزن ، 6 جعب، نطاق".

واختم البيان، بالقول: "تم التعامل مع المضبوطات وتسليم المتهم اصولياً الى جهة الاختصاص لاكمال الاجراءات القانونية بحقه".