صحة النجف تصدر تنويها هاما لاصحاب المواكب الحسينية

أصدرت دائرة صحة النجف، اليوم الخميس، تنويها هاما لاصحاب المواكب الحسينية.

وقالت الدائرة في بيان "الأخوة اصحاب المواكب الحسينية وخدمة الامام الحسين عليه السلام عظم الله لكم الاجر بمصاب سيد الشهداء وأهل بيته الاطهار وصحبه الابرار، ستقوم فرقة مختصة من دائرة صحة النجف الاشرف بعد اذان المغرب من هذا اليوم بإعطاء لقاح كورونا للراغبين من اصحاب المواكب والمعزين وذلك قرب الصحن العلوي الشريف مجاور مصرف الدم".

واضاف البيان، انه "سيتم إعطاء اللقاح من نوع "سينوفارم" ونأمل التعاون والحضور للحصول على اللقاح حماية لأنفسكم ومجتمعكم ومن اجل ديمومة شعائرنا مع المحافظة على صحتنا".