إحالة قاتل مدير بلدية كربلاء على المحاكمة

أعلنت محكمة تحقيق كربلاء، اليوم الخميس، إحالة المتهم حسين جواد عبد الأمير المتهم بقتل مدير بلدية كربلاء عبير سليم على محكمة جنايات كربلاء تمهيدا لمحاكمته بجريمته.

وذكر إعلام مجلس القضاء، في بيان، انه "المتهم احيل بعد أن أكتمل التحقيق في الجريمة لوضوح الأدلة فيها خاصة مع اعتراف المتهم بالجريمة واكتمال الإجراءات التحقيقية التي بذلت جهود استثنائية لإكمالها من القضاء في استئناف كربلاء والجهات التحقيقية المختصة في المحافظة".