بعد كربلاء وديالى.. اعتداء جديد يطال كوادر البلدية في بغداد

أعلنت أمانة بغداد، اليوم الأربعاء، عن استنكارها لاعتداء تعرض له احد موظفيها المكلفين بأداء مهامهم بإزالة التجاوزات يوم أمس في مدينة الصدر.

وقالت الأمانة في بيان، إنها "تستنكر وتدين بشدة الاعتداءات التي يتعرض لها موظفيها وآخرها استهداف احد موظفي ‬‬‬‬قسم التجاوزات في دائرة بلدية الصدر الثانية وتعرضه للضرب المبرح أثناء أداء الواجب في رفع التجاوزات عن الارصفة".

وأضاف البيان، أن "الموظف المصاب تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج وتم حجز المعتدي لدى مركز الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".

وأكد، أن "مثل هذه الإعتداءات لن تنال من عزيمة ملاكات امانة بغداد التي تسعى للحفاظ على مشهد العاصمة وعدم السماح بتشويه شوارعها وتعمل على وضع الحلول للمشكلات المتراكمة خلال السنوات الماضية والحفاظ على التصميم الأساس لمدينة بغداد".‬‬‬‬

ويوم أمس الثلاثاء، قتل مدير بلدية محافظة كربلاء، عبير سليم الخفاجي، وذلك بعد إشرافه شخصياً على حملة إزالة تجاوزات كبيرة في المحافظة، وذلك قبل استهداف الكوادر الخدمية في محافظة ديالى باطلاق ناري يعد الأول من نوعه في المحافظة اليوم الأربعاء.