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العراق وباكستان يوقعان مذكرة لتبادل الدعم في المشاورات السياسية


وقع وزير الخارجية فؤاد حسين، الأربعاء، مع نظيره الباكستاني شاه محمود قريشي، مذكرة تفاهم بشأن عقد مشاورات سياسية ثنائية.

ووفقا لوكالة الأنباء الباكستانية، فإن المذكرة تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية القائمة بين باكستان والعراق ودفع التعاون في مختلف المجالات المشتركة.

وفي وقت سابق، عقد الوزيران جلسة محادثات على مستوى الوفود شملت عددا من الملفات المتعلقة بالتعاون الثنائي والموضوعات ذات الاهتمام المشترك على المستوى الإقليمي والدولي.

يذكر أن وزير الخارجية العراقي قد وصل إلي العاصمة الباكستانية إسلام آباد اليوم في زيارة تستغرق يومين بدعوة من نظيره الباكستاني لبحث دعم العلاقات المشتركة.

وقالت وزارة الخارجية الباكستانية، في بيان، إن باكستان والعراق تتمتعان بعلاقات ثنائية وثيقة، حيث تولي باكستان أهمية كبيرة لدعمها خلال الفترة المقبلة وتوسيع التعاون المتبادل في مختلف المجالات.

وقد قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، إنه اتفق مع نظيره الباكستاني مخدوم شاه قريشي، على ضرورة تعزيز التعاون بين البلدين في ملفي الأمن ومكافحة الإرهاب.

وأشار حسين - خلال مؤتمر صحفي مشترك ،عقب مباحثاتهما، - أنه بحث مع نظيره الباكستاني، الذي يزور العراق حاليا، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين؛ لاسيما تصدير النفط، إلى جانب تشجيع السياحة الدينية.

ومن جانبه ، شدد وزير الخارجية الباكستانيّ، على أهمية تعزيز العلاقات مع العراق في جميع المجالات، خاصة النفطية والدينية، معربا عن تطلعه لمزيد من التعاون لمكافحة الإرهاب.

وأوضح أن العراق يحتضن حالياً 200 ألف زائر باكستاني، وأن بلاده تتطلع إلى تسهيل إجراءات الحصول على تأشيرات الدخول للعراق من أجل السياحة الدينية.

وفي سياق متصل، وأكد وزير الخارجية العراقي، اليوم، ضرورة التعاون مع باكستان في المجال النفطي الزراعي والصناعي، إضافة إلى تشجيع السياحة الدينية.

وقال وزير الخارجية العراقي إنه "تمت مناقشة تصدير النفط العراقي إلى الأسواق الباكستانية، والتعاون بالمجال الزراعي والصناعي بالإضافة إلى تشجيع السياحة الدينية بين البلدين".

وأضاف أنه تم خلال المباحثات بين الجانبين التأكيد على تعزيز العلاقات، وضرورة محاربة الإرهاب في العراق وباكستان.

من جانبه؛ قال وزير خارجية باكستان إن بلاده تتطلع للمزيد من التعاون مع العراق في مجالي مكافحة الإرهاب والسياحة الدينية.

وتابع، "نتطلع أيضا إلى تسهيل إجراءات الحصول على تأشيرات الدخول للعراق من أجل السياحة الدينية" ، مؤكداً أن "بلاده تدعم العراق في كافة المجالات".

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