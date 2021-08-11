نقابة مهندسي كربلاء تعتزم توكيل محامين للمطالبة بحقوق مدير البلدية الراحل

أعلنت نقابة المهندسين في محافظة كربلاء، اليوم الأربعاء، عزمها توكيل محامين للمطالبة بحقوق مدير البلدية الراحل "عبير الخفاجي"، فيما طالبت نواب المحافظة بتشريع قوانين تحمي المهندسين والموظفين وشرائح المجتمع الاخرى.

وقالت النقابة في مؤتمر عقد في مقر النقابة ، إنها "تستنكر جريمة اغتيال مدير بلدية كربلاء المقدسة المهندس عبير الخفاجي، مطالبة بمحاكمة الجناة والقتلة وكل من حرض وشارك في هذه الجريمة الشنيعة من قبل القضاء بمحاكمة عادلة وسريعة تشفي غليل أهل ومحبي الشهيد".

ودعت، الجهات الأمنية إلى "اخذ دورها الذي وجدت من أجله بالحفاظ على حياة المهندسين والموظفين الذين يقومون بتأدية واجباتهم وتقديم المقصرين والمتخاذلين الى القضاء لمحاسبتهم، مشددة على "الحكومة المركزية والمحلية والمسؤولين بعدم مجاملة المخالفين والمتجاوزين والخارجين عن القانون بحجة أنهم مواطنين".

وأشارت نقابة مهندسي كربلاء إلى أنها "وبالتنسيق مع المركز العام ستقوم بتوكيل محامين للمطالبة بحقوق الشهيد المغدور ومتابعة تطبيق القانون والدفاع عن المهنة، داعية نواب المحافظة بالعمل على تشريع قوانين تحمي المهندسين والموظفين وشرائح المجتمع الاخرى كما عليهم متابعة تطبيق القانون ومحاسبة المتجاوزين والقتلة.

وأكدت، أنها "ستكون لها تنتظر الإجراءات التي سوف تتخذ من قبل المعنيين وسيكون لنا وقفة في حال بقي الامر كما هو عليه من فوضى وعدم احترام للقانون وتعدي على الملاكات الهندسية والموظفين".

وقرر مجلس النقابة، بحسب البيان، "تعليق الدوام الرسمي لثلاثة ايام حداداً على روح الشهيد الخفاجي".

ويوم أمس الثلاثاء، قتل مدير بلدية محافظة كربلاء، عبير سليم الخفاجي، وذلك بعد إشرافه شخصياً على حملة إزالة تجاوزات كبيرة في المحافظة.