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القبض على متهم بسرقة 31 مليون دينار واثنين بالاتجار بالبشر في بغداد


اعلنت وكالة الوزارة لشؤون الشرطة، اليوم الاربعاء، القاء القبض على متهم بالسرقة واثنين آخرين بالاتجار بالبشر في العاصمة بغداد.

وذكرت الوكالة في بيان ان "مفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد/ مكتب مكافحة إجرام الحرية تمكنت من إلقاء القبض على متهم بالسرقة لقيامه بالدخول الى دار سكني في منطقة الحرية وسرقة مبلغ مالي قدره (31 مليون دينار)"، مشيرة الى "اتخاذ الإجراءات القانونية أصوليا بحق المتهم وفق أحكام المادة (٤٤٦)ق.ع".

واضافت ان "مفارز مكتب الرصافة لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر وتجارة الأعضاء البشرية نفذت أوامر قبض بحق متهمين اثنين لقيامهما بالأتجار بالبشر"، مبينة انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية أصوليا بحق المتهمين وفق أحكام المادة (٥) من قانون مكافحة الاتجار بالبشر".

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