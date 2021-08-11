الصحة النيابية تستضيف وزير الشباب والرياضة

استضافت لجنة الصحة والبيئة النيابية برئاسة النائب قتيبة الجبوري، اليوم الاربعاء، وزير الشباب والرياضة عدنان درجال.

وقالت اللجنة في بيان انه "تم استضافة وزير الشباب والرياضة عدنان درجال وتم الاجتماع بحضور اعضاء اللجنة النائب جواد الموسوي واكتفاء الحسناوي وعدد من اعضاء لجنة الشباب والرياضة النيابية".

واضاف البيان، ان " اللجنة ناقشت خلال الاستضافة موضوع الانشطة الرياضية وبالاخص اقامة مباريات كرة القدم وضرورة الاهتمام بالاجراءات الوقائية وتشجيع الجماهير على تلقي لقاحات كورونا".