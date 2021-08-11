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النزاهة تضبط مسؤولاً كبيراً في عقارات الدولة متلبساً بالرشوة


كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاربعاء، عن قيامها بضبط مسؤولٍ كبيرٍ في دائرة عقارات الدولة في محافظة صلاح الدين مُتلبساً بالرشوة بالجرم المشهود.

وبحسب بيان  فقد أفادت دائرة التحقيقات في الهيئة خلال حديثها عن عمليَّة الضبط، التي نُـفِّذَت من قبل فريق عمل مكتب تحقيق صلاح الدين؛ بناءً على مُذكَّرة ضبطٍ قضائيَّةٍ، أنَّ "الفريق الذي انتقل إلى دائرة عقارات الدولة في صلاح الدين، تمكَّن من ضبط معاون مدير الدائرة مُتلبِّساً بالرشوة".

وأضافت الدائرة إنَّ "المُتَّهم قام بمساومة أحد المراجعين وطلب مبلغاً من المال؛ لقاء إنجاز معاملته"، لافتةً إلى أنَّ "الفريق تمكَّن من ضبط المُتَّهم بالجرم المشهود أثناء تسلُّمه مبلغ الرشوة الذي تمَّ ضبطه بحوزته".

وتابعت انه "تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ وعرضه رفقة المُتَّهم على قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بقضايا النزاهة في محافظة صلاح الدين، الذي قرَّر توقيف المُتَّهم وفق أحكام المادَّة ( 307) من قانون العقوبات رقم (111 لسنة 1969)".

يُشارُ إلى أن المادة ( 307) نصَّت على إيقاع عقوبة السجن مُدة لا تزيد على عشر سنین أو بالحبس والغرامة على كل موظف أو مكلف بخدمة عامة طلب أو قبل لنفسه أو لغیره عطیة أو منفعة أو میزة أو وعداً بشيءٍ من ذلك؛ لأداء عملٍ من أعمال وظیفته، أو الامتناع عنه، أو الإخلال بواجبات الوظیفة.

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