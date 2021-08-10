بالصور.. تشييع جثمان مدير بلدية كربلاء

تقرير مصور من تشييع جثمان مدير بلدية كربلاء عبير سليم بعد استهدافه في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، بطلق ناري خلال عملية لرفع التجاوزات في المحافظة.

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مصدر أمني بوفاة مدير بلدية كربلاء جراء إطلاق نار تعرض له خلال عملية لرفع التجاوزات على طريق الحر قرب كلية الصفوة.

بعد ذلك، أصدرت محافظة كربلاء بيانا أشار إلى أن الفقيد "كان في مقدمة المدراء النشطين الذين كانوا يواصلون الليل بالنهار من اجل خدمة المجتمع والصالح العام، وبصماته واضحة جدا في كربلاء".