النائب محمد البلداوي : اميركا توفر اماكن آمنة للارهابيين لايمكن الوصول اليها

اكد النائب عن تحالف الفتح محمد البلداوي، ان القوات الاميركية توفر اماكن للارهابيين بحيث لايمكن لأي قوات اخرى ان تصل اليها، لافتا الى ان العراق يرفض استمرار التواجد الاميركي على اراضيه وينبغي التطبيق الفعلي للخروج الاميركي من البلاد.

وقال البلداوي , ان "العراق لايمكن ان يستمر بقبول التواجد الاميركي على اراضيه خصوصا وانها تشكل عبئاً على الجميع وتهديد للحشد الشعبي".

واضاف ان " العراق ليس بحاجة للتواجد الاميركي رغم تذرع البعض بمساندة الاجنبي للقوات الامنية في الحرب ضد الارهاب الا ان تلك القوات تستهدف مقدرات العراق بالدرجة الاولى والقوات التي تمسك بالحدود".

وأشار كريم الى ان "القوات الاميركية تعمل على حماية الارهاب وتضع عناصره في اماكن لايمكن لاي قوات عراقية ان تصل اليه، وبالتالي لابد من التطبيق الفعلي لقرار اخراج القوات الاميركية من العراق".