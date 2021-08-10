النجباء: لا نفرق بين تركيا وامريكا في المقاومة ضد المحتل

حذر المتحدث باسم حركة النجباء في العراق، نصر الشمري انقرة من ان المقاومة الاسلامية لا تفرق بين الاحتلالين التركي والامريكي في صيانة وحدة الاراضي العراقية ومواجهة المعتدين.

شدد المتحدث باسم حركة النجباء على ضرورة تحرك الشعب والبرلمان والحكومة العراقية لانهاء جميع انواع الاحتلال، معلنا اننا في المقاومة الاسلامية لا ننظر الى الاتراك بنفس النظرة التي ننظر بها للامريكان إلا من زاوية احتلالهم لأرض عراقية.

واشار المهندس نصر الشمري في تغريدة على تويتر الى الرسائل الدبلوماسية والتهديد بتوجيه ضربات هنا وهناك من قبل تركيا، متابعا على الاتراك ان يسألوا من كان قبلهم (المحتل الامريكي) عن ثمنها قبل التورط بها.

وفي الختام حذر تركيا مجددا من ان العاقل من اتعظ بغيره.