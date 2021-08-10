حركة عصائب أهل الحق: المقاومة أفشلت مشاريع أميركا بالعراق

أكد عضو المكتب السياسي لحركة عصائب أهل الحق في العراق احمد الموسوي اليوم الثلاثاء، أن المقاومة أفشلت مشاريع أميركا بالعراق وتحاول واشنطن أبعاد أبناء المقاومة عن المشهد السياسي.

وقال الموسوي في تصريح صحافي أن” العقوبات الأميركية المفروضة على حركة عصائب أهل الحق لن تؤثر عليها، مبينا، أن واشنطن تحاول إبعاد أهل الحق عن المشهد السياسي في العراق.”

وبين الموسوي، أن” الإدارة الأميركية تصر على بقائها في العراق رغم الرفض السياسي والشعبي لوجودها”.

وتابع، الموسوي أن” المقاومة أفشلت مشاريع أميركا بالعراق ولا نستغرب استهداف أمريكا لأبناء المقاومة، موضحا، أننا نأمل من الحكومة أن تتخذ إجراءات ضد العقوبات الأميركية”.