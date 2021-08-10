القبض على متهمين أثنين بالقتل وآخر بسرقة ٤٠ ألف دولار في بغداد

أعلنت وكالة شؤون الشرطة التابعة لوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، القبض على متهمين أثنين بالقتل وآخر بسرقة ٤٠ ألف دولار من داخل أحدى الشركات في العاصمة بغداد.

وذكرت الوكالة في بيان أن مفارز مديرية مكافحة اجرام بغداد تمكنت من القاء القبض على متهمين أثنين لأرتكابهم جرائم قتل ضمن مكاتب مكافحة اجرام التاجي وبغداد الجديدة".

واضافت، انه "تم تدوين أقوالهم ابتدائيا وصدقت قضائيا بالاعتراف وقرر قاضي التحقيق توقيفهم وفق المواد القانونية ٤٠٦ ، ٤٠٥ لينالوا جزائهم العادل ".

واشارت الوكالة الى، ان "مفارز مكتب مكافحة اجرام المنصور ألقت القبض على متهم قام بسرقة مبلغ مالي قدره (٤٠) الف دولار أمريكي من داخل إحدى الشركات في العاصمة بغداد"، لافتا الى، أن "عملية القبض تمت بعد توفر معلومات عن حادث السرقة، وبعد التحري وجمع المعلومات التي أثمرت بالقبض على متهم".

واكدت انه "تم تدوين أقواله بالاعتراف ابتدائيا وقضائيا وقرر قاضي التحقيق توقيفه وفق أحكام المادة ٤٤٤ من قانون العقوبات لينال جزائه العادل ".