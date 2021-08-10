الأمن الوطني يضبط نحو 90 طناً من الادوية المهربة ومنتهية الصلاحية

ضبط جهاز الأمن الوطني، اليوم الثلاثاء، نحو (90) طناً من الادوية المهربة ومنتهية الصلاحية في محافظة ديالى.

وقالت خلية الاعلام الامني في بيان انه "بناءً على معلومات استخبارية دقيقة، وبعمليةٍ نوعية، تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة ديالى بعد استحصال الموافقات القانونية من ضبط منزل يحتوي على كميات كبيرة من الادوية مجهولة المصدر، ومنتهية الصلاحية تقدر بنحو (15) طناً، اذ تم القبض شخصين يعملان داخل المنزل".

واضاف البيان، ان "المفارز ذاتها تمكنت من ضبط (3) عجلات شحن في احدى مداخل المحافظة تحمل بداخلها ما يقارب (75) طناً من الادوية المهربة ومنتهية الصلاحية، بعد اخذ الموافقات القانونية لضبطها والقبض على مالكيها".

وتابع، انه "جرى تدوين اقوال المتهمين اصولياً، واحالتهم مع المضبوطات الى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الاجراءات العادلة بحقهم".