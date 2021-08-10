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الانبار تطالب مجلس الوزراء بفرض حظر شامل لأسبوعين


طالبت محافظة الانبار، اليوم الثلاثاء، امانة مجلس الوزراء بفرض حظر شامل للتجوال لمدة اسبوعين بسبب ارتفاع اصاباة فيروس كورونا.

وبحسب وثيقة صادرة من محافظ الانبار علي فرحان حميد فإنه "بالنظر لخطورة الموقف الوبائي لفيروس كورونا وازدياد عدد الاصابات وحالات الرقود في المستشفيات والتي لم تسجل مثيلاتها منذ بدء الجائحة وامتلاء اغلب ردهات العزل في المؤسسات الصحية التابعة للمحافظة بالمصابين للحالات الشديدة بسبب عدم الالتزام بالاجراءات الوقائية للسيطرة على الوضع راجين التفضل بالاطلاع والموافقة على اصدار قرار بحظر التجوال الشامل لمدة اسبوعين ويستشثنى منه الاشخاص الملقحين بجرعتين من اللقاح".

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الانبار تطالب مجلس الوزراء بفرض حظر شامل لأسبوعين
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