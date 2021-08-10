بعد إصابته بطلق ناري.. وفاة مدير بلدية كربلاء

أفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، بوفاة مدير بلدية كربلاء جراء إطلاق نار تعرض له خلال عملية لرفع التجاوزات في المحافظة.

وقال المصدر ، إن "مدير بلدية كربلاء، عبير سليم، بعد إن أصيب في وقت سابق من اليوم بطلق ناري خلال عملية لرفع التجاوزات في المحافظة".

وكان مصدر أمني قد أفاد في حديث لـ السومرية نيوز، بان "مدير بلدية محافظة كربلاء، عبير سليم، تعرض مع اثنين من موظفي البلدية، لإصابات بإطلاق نار من قبل معترضين على إزالة التجاوزات"، مبيناً أن "الحادث وقع على طريق الحر قرب كلية الصفوة".