العراق يعيد 240 عراقيا عالقا في بيلاروسيا إلى بغداد

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الثلاثاء، عن إعادة 240 عراقيا عالقا في بيلاروسيا إلى بغداد.

وقال المتحدث باسم الوزارة احمد الصحاف في بيان إن "رحلة لإعادة العراقيين من العالقين والمسافرين في بيلاروسيا وحدودها المشتركة مع ليتوانيا تتوجه الان إلى بغداد وعلى متنها (٢٤٠) راكب، والخطوط الجوية العراقية تبذل جهوداً إستثنائية مع الكادر الدبلوماسي المقيم في منسك، لتقديم كافة التسهيلات اللازمة".

ويوم امس الاثنين، وصف وزير خارجية ليتوانيا، ليناس أنتاناس لينكيفيوس، ما يحصل على الحدود بين بلاده وبيلاروسيا بخصوص قضية المهاجرين العراقيين بأنها "عملية سياسية" بين الأخيرة وأوروبا.

وقال لينكيفيوس في حديث لـ السومرية نيوز، إن "ما حصل على الحدود بين ليتوانيا وبيلاروسيا بخصوص قضية المهاجرين العراقيين ومقتل عراقي في حوادث العنف سببه خلافات سياسية بين بيلاروسيا وأوروبا؛ نتيجة لفرض الحصار الاقتصادي ومحاولة بيلاروسيا زعزعة الاستقرار وإشاعة أجواء العنف والجريمة في محاولة للانتقام".