الأخبار

الصحة توجه نداء الى اهالي مدينة الصدر بشأن لقاحات كورونا


وجهت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الاثنين، نداءا الى اهالي مدينة الصدر تدعوهم فيه لتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وقالت الوزارة في بيان ان "وزارة الصحة تدعوكم لتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا مع انطلاق الجولة الاولى من حملة التلقيح الميداني ضد فيروس كورونا والتي ستباشر بها وزارة الصحة صباح يوم غد الثلاثاء الموافق ١٠ اب ٢٠٢١ والتي تبدأ في الأماكن التالية:-

- قرب جامع الامام المهدي قطاع ٢١

- قرب جامع تمهيد الظهور قطاع ٢٠

بدءا من الساعة العاشرة صباحا وباشراف كوادر طبية وصحية متخصصة".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
المفوضية تعلن تعطيل وحجب بيانات بطاقات بايومترية أصدرت خلال 5 سنوات
الشيخ قيس الخزعلي: هناك من يهاجم إيران ويصمت أمام القصف التركي وجرائم دول الخليج
الشيخ الامين قيس الخزعلي: هناك مخطط لاغتيال ناشطين بالتظاهرات يقابله اغتيال لقيادات في الحشد الشعبي بهدف خلق الفوضى
فرقة "العباس" تعلن استنفار أكثر من 5 الاف متطوع لإنجاح خطط الزيارات
الصحة توجه نداء الى اهالي مدينة الصدر بشأن لقاحات كورونا
الحشد الشعبي يطيح باحد الارهابيين ويحبط مخططا في بغداد
القبض على عدد من مروجي المخدرات في بغداد
الشيخ جلال الدين الصغير : ما نوع المشاركة المطلوبة في الانتخابات المقبلة؟ وما هي مساوئ العزوف عن المشاركة؟
العثور على جثتي امراتين داخل منزل شمالي بغداد
حريق في طائرة عراقية قادمة من مصر.. ومطار بغداد يوضح ملابسات الحادث
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1724.14
الجنيه المصري 92.85
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 400
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.83
التعليقات
مازن عبد الغني محمد مهدي : اللهم بحق محمد واله الاطهار صلوات اله عليهم اجمعبن هن يتغمد السيد عادل العلوي برحمته الواسعة ...
الموضوع :
وفاة اية الله السيد عادل العلوي اثر مضاعفات فايروس كورونا
رسول حسن نجم : هذه هي العشائريه المقيته التي زرعتها الدوله العثمانيه وسقتها بريطانيا في العراق وها نحن اليوم نحصد ثمار ...
الموضوع :
مسلحون يفتحون النار على "شيخ عشيرة" في مدينة الصدر..تعرف على السبب
هدى علي : هل يجوز البناء في شهر محرم ...
الموضوع :
في إستفتاءات الإمام السيد السيستاني ... الأعمال غير المناسبة في شهري محرم وصفر
رسول حسن نجم : ابدا من حيث انتهيت.. اسم الله ليس الله وكل شيىء وقع عليه اسم فهو مخلوق ماخلا الله ...
الموضوع :
واجد الوجود واجد الصفر والواحد
رسول حسن نجم : ابدا من حيث انتهيت كل شيء وقع عليه اسم فهو مخلوق ماخلا الله ومالفظته الالسن وعملت به ...
الموضوع :
واجد الوجود واجد الصفر والواحد
حسن عبدالله : استاذ سامي لو تكرمت اريد حسابك في فيس بوك او طريقة للتواصل وشكرا متابع شغوف لكل كتاباتك ...
الموضوع :
الانسان يدفع ثمن اخطائه والشيعي يدفع ثمن حرصه
رسول حسن نجم : احسنت يجب مواجهة هذا المد المتلاطم الزاخر بالمأسي الكبرى... وعليكم يامثقفينا ومفكرينا مواجهة هذه التيارات بالنزول الى ...
الموضوع :
شبابنا بين الواقع والموافع الى اين؟!  
رسول حسن نجم : سيدي الكريم تتحدث وكان شعوبنا العربيه تراقب عن كثب المطابع ودور النشر بلهفه وتعطش لكي تقرأ مايستجد ...
الموضوع :
حتى ادب الرواية استغلوه للعبث..!
رسول حسن نجم : هناك ظلم كبير للخريجين الاوائل في الكليات المسائيه الحكوميه حيث تصر وزارة التعليم العالي بعدم مساواتهم باقرانهم ...
الموضوع :
مجلس الخدمة يكشف تفاصيل "استمارة توظيف" حملة الشهادات العليا
علي : الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته..انا صار لي الشرف بالقاء هذا الشهيد البطل {كنعان سالم العاشور } أنسان ...
الموضوع :
من هو الملياردير البصري الذي استشهد دفاعا عن العراق؟
فيسبوك