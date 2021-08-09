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القبض على عدد من مروجي المخدرات في بغداد


أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، اليوم الاثنين، عن القاء القبض على 3 متهمين بتعاطي وترويج المواد المخدرة في بغداد .

وقالت القيادة في بيان، انه "ضمن الجهود الأمنية المستمرة لقطعات الشرطة الاتحادية في ملاحقة الخارجين عن القانون من تجار ومتعاطي المواد المخدرة، ألقت قوة من اللواء السادس الفرقة الثانية شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفارز استخبارات اللواء القبض على 3 متهمين بتعاطي وترويج المواد المخدرة في منطقة حي الجهاد جنوب غرب بغداد".

واضافت انه "تم ضبط 2 كيس صغير يحتوي على مادة الكرستال المخدرة ، قلم لتعاطي المواد المخدرة ، قنينة اشعال،عدة تستخدم للوشم مع أحبار، 5 فيزا كارت، جواز سفر بالإضافة الى حيازتهم مسدس".

واشارت القيادة الى انه "تم إحالتهم مع المواد المضبوطة اصولياً الى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية اللازمة بحقهم".

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القبض على عدد من مروجي المخدرات في بغداد
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