حريق في طائرة عراقية قادمة من مصر.. ومطار بغداد يوضح ملابسات الحادث

اصدرت ادارة مطار بغداد الدولي، الاثنين، ايضاح حول ملابسات الحريق في إحدى الطائرات العراقية القادمة من القاهرة.

وذكرت ادارة المطار في بيان، "نود التوضيح للرأي العام ولجميع المؤسسات الإعلامية حول ملابسات حدوث حريق في إحدى الطائرات القادمة من القاهرة طائرة Boeing 737-800 YI-AST .

واوضح البيان، أنه تم إبلاغنا من قبل برج الرقابة الجوية في تمام الساعة 1515 بوجود حالة حريق على الطائرة العراقية القادمة من القاهرة ذات النداء lAW102 وطلب على اثرها بتطبيق خطة الطورائ".

واضاف البيان "تم تطبيق خطة الطوارئ من قبل عمليات مطار بغداد حسب الخطة المعدة من قبل سلطة الطيران المدني لمواجهة الأمور الطارئة والإخلاء".

وأكدت إدارة مطار بغداد أنه "تبين من وجود خلل فني وظهور أحدى العلامات في الطائرة (Emergency) واعتقد على أثرها الطيار بوجود حريق ولكن تبين أنه لا وجود لأي حريق داخل الطائرة ، وتمت جميع الإجراءات المعتمدة داخل مطار بغداد الدولي حسب خطة الطوارى وجميع المسافرين وطاقم الطائرة بخير وسلامة". ا