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صحة كردستان تعلن رسمياً الدخول لـ"مرحلة الخطر الحمراء"


أعلن وزير صحة اقليم كردستان، اليوم الاثنين، دخول الاقليم وبشكل رسمي "مرحلة الخطر الحمراء" في تفشي فيروس كورونا.

وقال الوزير سامان برزنحي في مؤتمر صحافي، إن "الوضع الوبائي في خطر"، مؤكدا "نحن الآن في الخط الاحمر".

واضاف أن نسبة الاصابات والوفيات خلال هذا الاسبوع كانت في ارتفاع مستمر"، مبيناً ان "الوزارة بصدد اعداد تقرير عن الوضع الوبائي الذي سيكتمل اليوم".

وبين أنه "وبحسب هذا التقرير فأن اقليم كردستان وصل الى المرحلة الحمراء وفي وضع خطر"، مشدداً على أن "الالتزام بالاجراءات الوقائية هو افضل سبيل للمواجهة".

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